Mykolas Alekna, disk atmada 38 yıllık dünya rekorunu kırdı Avrupa şampiyonu Litvanyalı atlet Mykolas Alekna, erkekler disk atmada dünya rekoru kırdı.

AA

ABD'nin Oklahoma eyaletindeki Ramona kasabasında düzenlenen erkekler disk atma müsabakasında 74,35 metrelik atış yapan Litvanyalı Mykolos Alekna, erkekler disk atmada Alman Jürgen Schult'a ait (74,08 metre) yaklaşık 38 yıllık dünya rekorunu ele geçirdi.

Bu arada Alekna ailesi, erkekler disk atmada tarihin en iyi üç atışından ikisini elinde bulunduruyor.

Babasını geride bıraktı

Dünya rekorunun yeni sahibi Mykolas Alekna, bu derecesiyle babası Virgilijus Alekna'nın 2000 yılında ulaştığı 73,88 metreyi de geride bırakmış oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)