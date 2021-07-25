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    Nazlı Savranbaşı Tokyo 2020'ye veda etti

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde artistik cimnastikte mücadele eden milli sporcu Nazlı Savranbaşı, elemeleri geçemedi.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2021 - 13:23
    • Güncelleme : 25.07.2021 - 13:26
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    Nazlı Savranbaşı Tokyo 2020'ye veda etti

    Ariake Cimnastik Merkezi'ndeki elemelerde yer alan 17 yaşındaki milli sporcu, atlama masasında 12.900, asimetrik paralelde 11.933, dengede 11.033, yer aletinde ise 11.933 puan aldı.

    24 SPORCU ARASINA GİREMEDİ

    Toplamda 47.799 puan elde eden Nazlı, genel sıralamada ilk 24 sporcu arasına kalamadı ve elendi.

    Nazlı Savranbaşı Tokyo 2020 ye veda etti #1

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