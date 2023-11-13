Ne yaptın kendine Neymar! Yeni tarzı sosyal medyada yerden yere vuruldu Brezilyalı oyuncu Neymar, yeni saç stiliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılar deneyimli yıldızı eleştiri yağmuruna tuttu.

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Suudi Profesyonel Ligi takımlarından Al-Hilal takımında forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar'ı tanımayan yok.

Ancak son zamanlarda şansı yaver gitmiyor. Başarılı futbolcu Neymar, hamile sevgilisini aldattığını kabul ederek özür dilese de hayranları tarafından oldukça eleştirilmişti.

Yeni tarzı beğenilmedi

Saçlarını kazıtarak yeni bir imaja geçiş yapan ünlü futbolcunun burada da şansı yaver gitmedi. Sosyal medya kullanıcıları Neymar'ın yeni stilini beğenmedi.

Sert eleştirilere maruz kalan tecrübeli ismin bu tarzı ne kadar sürdüreceği de merak konusu oldu.

Arabistan'da yıllık 150 milyon euro maaş kazanan Brezilyalı, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 10 ay daha sahalardan uzak kalacak.