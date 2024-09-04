Nesim Turan, çeyrek finalde elendi

AA & Ensonhaber
Fransa'nın ev sahipliğinde yapılan 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcularımız sahne alıyor.
South Paris Arena 4'te düzenlenen S4 sınıfı para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu Nesim Turan, çeyrek finalde Güney Kore'den Jung Gil Kim'le karşılaştı.
İlk seti 11-7 kazanan Nesim, sonraki setleri 5-11, 5-11 ve 6-11 kaybederek sahadan 3-1 yenilgiyle ayrıldı ve elendi.
BRONZ MADALYA KAZANMIŞTI
Nesim Turan, oyunları çiftlerde Abdullah Öztürk'le kazandığı bronz madalyayla tamamladı.
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