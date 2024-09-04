Nesim Turan, çeyrek finalde elendi
AA & Ensonhaber

Fransa'nın ev sahipliğinde yapılan 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcularımız sahne alıyor.

South Arena 4'te düzenlenen S4 sınıfı para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu Nesim Turan, çeyrek finalde Güney Kore'den Jung Gil Kim'le karşılaştı.

İlk seti 11-7 kazanan Nesim, sonraki setleri 5-11, 5-11 ve 6-11 kaybederek sahadan 3-1 yenilgiyle ayrıldı ve elendi.

BRONZ MADALYA KAZANMIŞTI

Nesim Turan, oyunları çiftlerde Abdullah Öztürk'le kazandığı bronz madalyayla tamamladı.