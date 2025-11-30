Abone ol: Google News

Neslihan Arın, Hindistan'da gümüş madalya aldı

Milli badmintoncu Neslihan Arın, Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Syed Modi Turnuvası'nda tek kadınlarda ikinci oldu.

Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 11:54
Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Syed Modi Turnuvası'nda milli sporcu Neslihan Arın sahaya çıktı.

Lucknow kentindeki turnuvanın yarı finalinde 1 numaralı seribaşı Hint Unnati Hooda'yı 2-0 mağlup eden milli badmintoncu, finalde Japon Hina Akechi ile karşılaştı.

GÜMÜŞ MADALYA ALDI

Rakibine 16-21 ve 14-21'lik setlerle 2-0 yenilen Neslihan Arın, turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı.

