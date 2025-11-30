Neslihan Arın, Hindistan'da gümüş madalya aldı

- Milli badmintoncu Neslihan Arın, Hindistan'da tek kadınlarda ikinci oldu.
- Finalde Japon Hina Akechi'ye 2-0 yenildi.
- Uluslararası Syed Modi Turnuvası'ndan gümüş madalya ile döndü.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Syed Modi Turnuvası'nda milli sporcu Neslihan Arın sahaya çıktı.
Lucknow kentindeki turnuvanın yarı finalinde 1 numaralı seribaşı Hint Unnati Hooda'yı 2-0 mağlup eden milli badmintoncu, finalde Japon Hina Akechi ile karşılaştı.
GÜMÜŞ MADALYA ALDI
Rakibine 16-21 ve 14-21'lik setlerle 2-0 yenilen Neslihan Arın, turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı.