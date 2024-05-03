Neslihan Arın, Paris 2024'e kota aldı Avrupa şampiyonalarında üç bronz madalyası bulunan milli sporcu Neslihan Arın, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı sağladı.

AA

Milli badmintoncu Neslihan Arın, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na kota hakkı kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları "sıralama listelerinin" yayımlandığı ve sıralamaya göre milli sporcu Neslihan Arın'ın, olimpiyatlara katılma hakkı elde ettiği duyuruldu.

Milli sporcunun Avrupa şampiyonalarında üç bronz madalyası bulunuyor.

"Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Badminton Federasyonu olimpik sıralamasına göre tek kadınlarda Paris 2024'e katılma hakkı kazanan Neslihan Yiğit Arın için tebrik mesajı yayınladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

Dünya Badminton Federasyonunun yayımladığı olimpik sıralamaya göre tek kadınlarda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota hakkı kazanan Neslihan Yiğit Arın’ı kutluyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği sonuçta emeği olanlara teşekkür ediyor, Neslihan Yiğit Arın’a ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)