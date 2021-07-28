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    Neslihan Yiğit olimpiyatlara veda etti

    Badminton'daki tek temsilcimiz Neslihan Yiğit, Çinli rakibine yenilerek olimpiyatlara veda etti.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2021 - 08:34
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 08:35
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    Neslihan Yiğit olimpiyatlara veda etti

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde badmintonda kadınlarda milli sporcu Neslihan Yiğit, A Grubu ikinci maçında dünya 2 numarası Çinli Yu Fei Chen'e 2-0 yenildi.

    Musashino Forest Plaza'da dünya sıralamasında 29. basamakta bulunan Neslihan Yiğit, güçlü rakibi karşısında 2-0 kaybetti.

    İKİNCİ OLARAK ELENDİ

    Olimpiyat elemelerinde 1 numaralı seribaşı olarak dikkati çeken Chen, ilk seti 21-14, ikinci seti ise 21-9 kazanarak iki maçını da galibiyetle tamamladı. Chen, A Grubu'nu lider tamamlayarak üst tura çıktı.

    Neslihan ise grupta birer galibiyet ve mağlubiyetle ikinci olarak elendi.

    Neslihan Yiğit olimpiyatlara veda etti #1

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