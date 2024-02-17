Nesrin Baş, Avrupa Şampiyonu oldu Nesrin Baş, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 72 kilo kadınlar finalinde Rumen rakibi Alexandra Anghel'i 5-1 yenerek altın madalyayı kazandı.

İHA

Avrupa Güreş Şampiyonası, Romanya'nın Bükreş kentinde devam ediyor.

Şampiyona'da 72 kiloda mücadele eden milli güreşçi Nesrin Baş, çeyrek finalden başladığı turnuvada bireysel Rus sporcu Viktoria Radzkova'yı 7-0 mağlup etti.

Finale çıktı

Bu karşılaşmanın ardından Baş, yarı finalde Polonyalı Viktoria Choluj ile karşılaştı.

Choluj'u da 2-1 mağlup eden milli güreşçi adını finale yazdırdı.

Avrupa Şampiyonu oldu

Finalde de Rumen Aleksandra Nicoleta Anghel ile karşılaşan Nesrin Baş, rakibi karşısında oldukça üstün bir performans sergileyerek minderden 5-1 galip ayrıldı ve Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)