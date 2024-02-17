Nesrin Baş, Avrupa Şampiyonu oldu

İHA
Avrupa Güreş Şampiyonası, Romanya'nın Bükreş kentinde devam ediyor.
Şampiyona'da 72 kiloda mücadele eden milli güreşçi Nesrin Baş, çeyrek finalden başladığı turnuvada bireysel Rus sporcu Viktoria Radzkova'yı 7-0 mağlup etti.
Finale çıktı
Bu karşılaşmanın ardından Baş, yarı finalde Polonyalı Viktoria Choluj ile karşılaştı.
Choluj'u da 2-1 mağlup eden milli güreşçi adını finale yazdırdı.
Avrupa Şampiyonu oldu
Finalde de Rumen Aleksandra Nicoleta Anghel ile karşılaşan Nesrin Baş, rakibi karşısında oldukça üstün bir performans sergileyerek minderden 5-1 galip ayrıldı ve Avrupa şampiyonluğunu elde etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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