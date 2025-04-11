Nesrin Baş, gümüş madalyanın sahibi oldu

AA & Ensonhaber
Milli güreşçi Nesrin Baş, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da yapılan 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın beşinci gününde Ukraynalı Alla Belinska ile finalde karşılaştı.
Kadınlar kategorisinin son maçında Belinska'ya tuşla yenilen milli güreşçi, gümüş madalyada kaldı. Belinska ise kariyerindeki ikinci Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
ŞANSI DEĞERLENDİREMEDİ
Geçen yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'te altın madalya elde eden 22 yaşındaki Nesrin, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olma şansını değerlendiremedi.
Nesrin Baş, geçen ay Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.
Milli sporcunun, 23 yaş altında iki dünya şampiyonluğu da bulunuyor.
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