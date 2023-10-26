Nesrin Baş'tan tarihi başarı! Üst üste 2. dünya şampiyonluğuna ulaştı Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan Nesrin Baş, üst üste 2. altın madalyasını kazandı.

AA

Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli sporcumuz Nesrin Baş, tarihi bir başarıya imza attı. Genç isim art arda ikinci kez altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyonanın 4. günü sona erdi. Kadınlar 50, 55, 59, 68, 76 kiloda madalya müsabakaları yapıldı.

Bir kez daha şampiyon oldu

Nesrin Baş, 68 kilo finalinde karşılaştığı Belaruslu Alina Shauchuk'u 2-1 mağlup ederek 2022'den sonra bir kez daha dünya şampiyonu oldu.

Nesrin böylece 2017'den bu yana düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda peş peşe şampiyonluk yaşayan ilk kadın sporcu olarak kayıtlara geçti.

Sporcularımızın dereceleri

Repesaj maçında Kazak Zeinep Bayanova'ya yenilen Şevval Çayır (55 kilo) madalya şansını kaybetti.

Kadınlar elemelerinde mindere çıkan milli güreşçilerden Elvira Kamaloğlu (57 kilo) ve Bükrenaz Sert (72 kilo), yarı finale yükseldi ancak rakiplerine yenilerek 3'üncülük maçına çıkma hakkı elde etti.

Selvi İlyasoğlu (62 kilo) ve Büşra Efe (65 kilo), yenildikleri rakiplerinin finale çıkmasıyla repesaj hakkı kazandı. Tuba Demir (53 kilo) ise şampiyonaya veda etti.

Şampiyonada yarın kadınlar 53, 57, 62, 65, 72 kilodaki repesaj ve madalya müsabakalarının yanı sıra grekoromen 60, 67, 72, 82, 97 kiloda elemeler ve yarı final maçları yapılacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)