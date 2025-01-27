NFL'de Super Bowl'ın adı kondu
Haber Merkezi

Amerikan futbolunda şampiyonun belli olacağı Super Bowl LIX'in adı kondu.

Normal sezonu 17 maçta 15 galibiyetle geçen son şampiyon Kansas City Chiefs, önce Houston Texans'ı 23-14, konferans finalinde ise Buffalo Bills'i 32-29 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Son 6 sezonda 5 kez konferans şampiyonu olan Chiefs, üst üste 3. şampiyonluk için sahada olacak.

Normal sezonu 17 maçta 14 galibiyetle geçen Philadelphia Eagles ise 'wild card playoff' maçında Green Bay Packers'ı 22-10, ardından Los Angeles Rams'ı 28-22 geçtikten sonra konferans finalinde Washington Commanders'ı 55-23 gibi farklı bir skorla geçerek adını Super Bowl'a yazdırdı.

EAGLES 7 SENELİK HASRETİNİ BİTİRMEK İSTİYOR

Son olarak 2017'de şampiyon olan, 2022'de Chiefs'e karşı Super Bowl oynayıp kaybeden Eagles, 7 senelik hasretini bitirmek isteyecek.

9 Şubat 2025'te oynanacak olan Super Bowl'a New Orleans'taki Caesars Superdome'da oynanacak.

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Ercan Ertan
Muhabir