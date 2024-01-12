NFL'in efsane ismi 24 sezon sonra görevinden ayrıldı 2000 yılından bu yana New England Patriots'ın başantrenörü olan Bill Belichick, takıma veda etti.

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Amerikan Futbolu Ligi (NFL) ekibi New England Patriots'ın efsanevi başantrenörü Bill Belichick, 24 sezon sonra görevinden ayrıldı.

Takımdan yapılan açıklamada, 71 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcıyla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

"Buradaki harika anıları her zaman hatırlayacağım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belichick, şu ifadeleri kullandı:

Benim için bu bir şükran ve kutlama günü. Burada kazanan bir futbol takımı kurma vizyonumuz vardı. Gelinen nokta, hayallerimi ve beklentilerimi aştı. Buradaki harika anıları her zaman hatırlayacağım. Her zaman bir Patriot olacağım.

Birçok başarı elde etti

Patriots'ta 2000'de göreve getirilen Belichick, burada gösterdiği başarıyla NFL tarihinin en iyi başantrenörleri arasına girdi. Belichick yönetiminde 9 kez Super Bowl mücadelesine çıkan Patriots, 6 şampiyonluk elde etti.

ABD'li çalıştırıcı, Super Bowl'da en fazla maça çıkan ve şampiyonluk yaşayan, play-off'larda en çok maç oynayan ve galibiyet alan başantrenör rekorlarını da ele geçirdi.

NFL'de play-off'lar dahil 333 galibiyet alan Belichick, Don Shula'nın (347) ardından en çok maç kazanan ikinci başantrenör oldu.

New England Patriots, efsane oyun kurucu Tom Brady'nin ayrıldığı 2020'den beri sadece bir kez play-off'lara kalabilmişti. Bu sezon 4 galibiyet, 13 mağlubiyetle konferansında son sırada yer alan Patriots, play-off'ların uzağında kalarak bekleneni verememişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)