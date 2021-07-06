NHL oyuncusu havai fişek kazasında hayatını kaybetti

NHL takımlarından Columbus Blue Jackets'in kalecisi Matiss Kivlenieks, havai fişek kazası sonucu hayatını kaybetti.

Columbus Blue Jackets'in kalecisi Matiss Kivlenieks, havai fişek kazası nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD basını, 24 yaşındaki oyuncunun patlamanın neden olduğu göğüs travması sonucu öldüğünü duyurdu.

Michigan'daki bir ev partisinde meydana gelen olayda ateşlenen havai fişeklerin hafifçe eğildiği ve o sırada jakuzi havuzunda bulunan Kivlenieks'in kaçmaya çalıştığı belirtildi.

“EN DERİN TAZİYELERİMİZİ SUNUYORUZ”

Blue Jackets hokey başkanı John Davidson, "Matiss Kivlenieks'i kaybetmenin şokunu ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu yıkıcı dönemde annesi Astrida'ya, ailesine ve arkadaşlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Mayıs 2017'de Blue Jackets ile anlaşan Letonyalı oyuncu, 2020-21 sezonunda iki maçta forma giydi.