Nihat Türkmenoğlu'ndan gümüş madalya

Nihat Türkmenoğlu, W1 makaralı yay bireysel kategorisi finalinde Çekya’dan David Drahoninsky’e 142-141 mağlup olarak ülkemizin Tokyo’daki ikinci gümüş madalyasını kazandı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcularımız madalyalar kazanmaya devam ediyor.

Paralimpik okçulukta Nihat Türkmenoğlu, W1 makaralı yay bireysel kategorisi finalinde Çekya’dan David Drahoninsky’e 142-141 mağlup olarak ülkemizin Tokyo’daki ikinci gümüş madalyasını kazandı.

MADALYA REKORU KIRILDI

Nihat Türkmenoğlu’nun kazandığı gümüş madalya, aynı zamanda ülkemizin Tokyo 2020’deki 11. madalyası oldu ve daha önce Londra 2012’de 10 olan en fazla madalya kazanma rekoru kırıldı.