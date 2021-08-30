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    Nihat Türkmenoğlu'ndan gümüş madalya

    Nihat Türkmenoğlu'ndan gümüş madalya

    Nihat Türkmenoğlu, W1 makaralı yay bireysel kategorisi finalinde Çekya’dan David Drahoninsky’e 142-141 mağlup olarak ülkemizin Tokyo’daki ikinci gümüş madalyasını kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2021 - 15:33
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 15:53
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    Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcularımız madalyalar kazanmaya devam ediyor.

    Paralimpik okçulukta Nihat Türkmenoğlu, W1 makaralı yay bireysel kategorisi finalinde Çekya’dan David Drahoninsky’e 142-141 mağlup olarak ülkemizin Tokyo’daki ikinci gümüş madalyasını kazandı.

    Nihat Türkmenoğlu ndan gümüş madalya #1

    MADALYA REKORU KIRILDI

    Nihat Türkmenoğlu’nun kazandığı gümüş madalya, aynı zamanda ülkemizin Tokyo 2020’deki 11. madalyası oldu ve daha önce Londra 2012’de 10 olan en fazla madalya kazanma rekoru kırıldı.

    Nihat Türkmenoğlu ndan gümüş madalya #2

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