Nil Mısır, Paralimpik Oyunları'nda çeyrek finalde elendi Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda okçuluk kadınlar bireysel W1 kategorisinde milli sporcu Nil Mısır, çeyrek finalde elendi.

AA & Ensonhaber

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen 2024 Paralimpik Oyunları'nda heyecan devam ediyor.

Invalides'te gerçekleştirilen para okçuluk müsabakalarında milli sporcu Nil Mısır, çeyrek finalde Çekya'dan Sarka Musilova'yla karşılaştı.

Son tura 102-99 önde giren Nil, 5. turda istediği atışları yapamadı ve müsabakayı 126-125 kaybederek oyunlara bu kategoride veda etti.

MÜCADELESİ DEVAM EDECEK

Milli sporcu, karışık takım yarışlarıyla oyunlardaki mücadelesini sürdürecek.