Nil Mısır, Paralimpik Oyunları'nda çeyrek finalde elendi

AA & Ensonhaber
Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen 2024 Paralimpik Oyunları'nda heyecan devam ediyor.
Invalides'te gerçekleştirilen para okçuluk müsabakalarında milli sporcu Nil Mısır, çeyrek finalde Çekya'dan Sarka Musilova'yla karşılaştı.
Son tura 102-99 önde giren Nil, 5. turda istediği atışları yapamadı ve müsabakayı 126-125 kaybederek oyunlara bu kategoride veda etti.
MÜCADELESİ DEVAM EDECEK
Milli sporcu, karışık takım yarışlarıyla oyunlardaki mücadelesini sürdürecek.
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