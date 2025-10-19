Abone ol: Google News

Nilüfer Belediyespor, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda turladı

Nilüfer Belediyespor, EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında İzlanda'nın Hafnarfjördur ekibine yenilmesine rağmen tur atladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 19.10.2025 19:49
Nilüfer Belediyespor, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda turladı
  • Nilüfer Belediyespor, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda İzlanda'nın Hafnarfjördur takımına 34-29 yenildi.
  • İlk maçı 31-23 kazanan Bursa temsilcisi, toplamda avantajlı olup bir üst tura çıktı.
  • Maçın ilk yarısını rakip 19-12 önde bitirdi, ancak genel skorda Nilüfer turu geçti.

EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, İzlanda'nın Hafnarfjördur ekibine 34-29 yenildi.

Üçevler Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını İzlanda temsilcisi, 19-12 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Hafnarfjördur, müsabakadan 34-29 galip ayrıldı.

BURSA TEMSİLCİSİ TURLADI

İlk maçı 31-23 kazanan Bursa temsilcisi, rövanşı 34-29 kaybetmesine rağmen adını üst tura yazdırdı.

Eshspor Haberleri