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    Novak Djokovic'in vizesi yeniden iptal

    Avustralya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısı bulunmayan Novak Djokovic'in vizesini yeniden iptal etti. Dünyaca ünlü tenisçi turnuvada yer alamayacak.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2022 - 10:18
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    Novak Djokovic'in vizesi yeniden iptal

    Avustralya hükümeti, Covid-19 aşısı olmayan tenis yıldızı Novak Djokovic'in vizesini ikinci kez iptal etti.

    VİZE İPTAL EDİLDİ

    Bakanlık, mahkemenin önceki bir iptal kararını bozup Djokovic'in vizesini tekrar iptal etmek için takdir yetkisini kullandı.

    Novak Djokovic in vizesi yeniden iptal #1


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