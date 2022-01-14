Novak Djokovic'in vizesi yeniden iptal

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Avustralya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısı bulunmayan Novak Djokovic'in vizesini yeniden iptal etti. Dünyaca ünlü tenisçi turnuvada yer alamayacak.

Avustralya hükümeti, Covid-19 aşısı olmayan tenis yıldızı Novak Djokovic'in vizesini ikinci kez iptal etti.

VİZE İPTAL EDİLDİ

Bakanlık, mahkemenin önceki bir iptal kararını bozup Djokovic'in vizesini tekrar iptal etmek için takdir yetkisini kullandı.



