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Novak Djokovic'in vizesi yeniden iptal
Avustralya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısı bulunmayan Novak Djokovic'in vizesini yeniden iptal etti. Dünyaca ünlü tenisçi turnuvada yer alamayacak.
- Haber Merkezi
- 14.01.2022 - 10:18
Avustralya hükümeti, Covid-19 aşısı olmayan tenis yıldızı Novak Djokovic'in vizesini ikinci kez iptal etti.
VİZE İPTAL EDİLDİ
Bakanlık, mahkemenin önceki bir iptal kararını bozup Djokovic'in vizesini tekrar iptal etmek için takdir yetkisini kullandı.