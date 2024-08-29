Nurcihan Ekinci Gül, Paris 2024'e veda etti Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Nurcihan Ekinci Gül, kadınlar K44 47 kiloda repesaj maçında PC Mülteci Paralimpik Takımı'ndan Zakia Khudadadi'ye yenilerek madalya şansını kaybetti.

AA & Ensonhaber

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan 2024 Paralimpik Oyunları'nın heyecanı başladı.

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında milli sporcu Nurcihan Ekinci Gül, repesaj maçında IPC Mülteci Paralimpik Takımı'nı temsil eden Afgan sporcu Zakia Khudadadi'yle karşılaştı.

NURCİHAN, VEDA ETTİ

Rakibi karşısında son bölümde çok fazla hata yapan Nurcihan, müsabakayı 9-1 kaybetti ve oyunlara veda etti.

Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.