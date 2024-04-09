Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine karekod ile girilecek Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda açılış töreninden 1 hafta önce karekod uygulaması başlayacak. Sporseverler bu sayede açılış organizasyonunu takip edebilecek.

AA

Fransa'nın başkenti Paris'te, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine yalnızca karekod okutularak girilebilecek.

Ulusal basındaki haberlere göre, Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin yapıldığı bölgeye girmek isteyenler, 10 Mayıs itibarıyla İçişleri Bakanlığının erişime açacağı platforma kayıt yaptırabilecek.

Uygulama törenden 1 hafta önce başlayacak

Gerekli güvenlik taramaları yapıldıktan sonra kayıt yaptıranlara, törenin yapıldığı bölgeye erişebilmek için okutmaları gereken bir karekod gönderilecek.

Bölge sakinleri için de geçerli olacak bu karekod uygulaması, törenden 1 hafta önce başlayacak.

Başkentten geçen Seine Nehri etrafında yapılacak tören nedeniyle yaklaşık 15 metro durağı bu süreç içinde kapalı kalacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)