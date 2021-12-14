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    Olimpiyatlar için sıra dışı açılış planı

    Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları için alışılmışın dışında bir açılış töreni planlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 14:21
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    Olimpiyatlar için sıra dışı açılış planı

    Yaz oyunları tarihinde ilk kez stat dışında düzenlenecek açılış töreninde, olimpiyatlara katılan atletler ve resmi yetkililer 160'dan fazla tekneyle yaklaşık 6 kilometre yolculuk yapacak.

    Teknelerin Notre Dame Katedrali, Orsay ve Louvre müzeleri, başkentin en eski köprüsü Pont Neuf ve Eyfel Kulesi gibi Paris'in simge yapılarının önünden geçmesi öngörülüyor.

    Olimpiyatlar için sıra dışı açılış planı #1

    80 DEV EKRAN KURULACAK

    Tören sırasında nehir kenarında alt bölgelerin biletli, üst bölgelerin ise ücretsiz olacağı açıklandı. Ayrıca törenin rahatça takip edilebilmesi için 80 dev ekran kurulacak.

    Paris Olimpiyatları, 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde yapılacak.

    Olimpiyatlar için sıra dışı açılış planı #2

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