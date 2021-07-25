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    Ömer Akgün atıcılık dalında olimpiyat dördüncüsü oldu

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli atıcı Ömer Akgün, 10 metre havalı tüfek finalinde 4. oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2021 - 10:13
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    Ömer Akgün atıcılık dalında olimpiyat dördüncüsü oldu

    Milli sporcu, Asaka Atış Alanı'nda gerçekleşen 10 metre havalı tüfek finalinde mücadele etti.

    OLİMPİYAT DÖRDÜNCÜSÜ OLDU

    Toplam 8 sporcunun yer aldığı atışlarda Ömer, çok iyi bir yarış sergileyerek adını son 4'e yazdırdı. Madalyayı az farkla kaçıran milli atıcı, 207.3 puanla olimpiyat dördüncüsü oldu.

    Altın madalyayı ABD'li Wiiliam Shaner, gümüş madalyayı Çinli Lihao Sheng, bronz madalyayı ise Çinli Haoran Yang elde etti.

    Ömer Akgün atıcılık dalında olimpiyat dördüncüsü oldu #1

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