- Haberler
- Diğer spor haberleri Haberleri
- Onyekuru'nun golf ile imtihanı
Onyekuru'nun golf ile imtihanı
Alanyaspor maçı öncesi vakit geçirmek için golf oynayan Henry Onyekuru'nun vuruşunun başarısız olması, takım arkadaşlarını güldürdü.
- Haber Merkezi
- 18.02.2021 - 16:05
- Güncelleme : 18.02.2021 - 16:26
Süper Lig lideri Galatasaray, cumartesi günü deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Zorlu maç öncesi erkenden Antalya'ya giden ve kampa giren sarı-kırmızılı futbolcular, vakit geçirmek için golf sahasına indi.
ISKA GEÇTİ
Golf sopasını eline alan Henry Onyekuru'nun topa vuramayıp ıska geçmesi, takım arkadaşlarını güldürdü.
İşte o anlar: