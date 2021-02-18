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    Onyekuru'nun golf ile imtihanı

    Onyekuru'nun golf ile imtihanı

    Alanyaspor maçı öncesi vakit geçirmek için golf oynayan Henry Onyekuru'nun vuruşunun başarısız olması, takım arkadaşlarını güldürdü.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2021 - 16:05
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 16:26
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    Süper Lig lideri Galatasaray, cumartesi günü deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

    Zorlu maç öncesi erkenden Antalya'ya giden ve kampa giren sarı-kırmızılı futbolcular, vakit geçirmek için golf sahasına indi.

    ISKA GEÇTİ

    Golf sopasını eline alan Henry Onyekuru'nun topa vuramayıp ıska geçmesi, takım arkadaşlarını güldürdü.

    İşte o anlar:

    Onyekuru'nun golf ile imtihanı VİDEO

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