Ortaokul öğrencisi Mehmet Sarıtaş, Sarıgöl’ün gururu oldu Manisa’da gerçekleştirilen Okul Sporları Karate müsabakalarında il 3’üncüsü olan Sarıgöl Bağlıca Halil Duran Ortaokulu öğrencisi Mehmet Sarıtaş Manisa’yı bölge şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından okul sporları kapsamında Manisa’da düzenlenen karate müsabakalarında Sarıgöl Bağlıca Halil Duran Ortaokulu öğrencisi Mehmet Sarıtaş il üçüncüsü oldu. Mehmet Sarıtaş’ın Manisa’yı Bölge şampiyonasında temsil edeceği öğrenildi.

"Başarılar diliyoruz"

Eğitim çalışmalarının yanı sıra sporda da elde edilen başarıların önemli olduğunu kaydeden Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Öğrencimizi ve başarısında pay sahibi olan öğretmenimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." dedi.