Milli güreşçilerimiz Osman Yıldırım ve Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanarak çifte sevinç yaşattılar.

Cezayir'in Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda güreş kategorisinde Osman Yıldırım, finalde Mısırlı Abdellatif Mohamed'i 5-1 mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

Mısırlı ve Cezayirli rakiplerini mağlup ettiler

AA'nın haberine göre, finalde Cezayirli Ishak Ghaiou ile mücadele eden Murat Fırat ise, rakibini 7-6 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Osman Yıldırım ve Murat Fırat'tan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya - Video



Ali Cengiz'den bronz madalya



Öte yandan, grekoromen stil 87 kiloda ise Ali Cengiz, üçüncülük maçında Fransız rakibi Johnny Bur'u 4-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.