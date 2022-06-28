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- Osman Yıldırım ve Murat Fırat'tan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya
Osman Yıldırım ve Murat Fırat'tan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya
Milli güreşçilerimiz Osman Yıldırım ve Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanarak çifte sevinç yaşattılar.
- 28.06.2022 - 03:15
- Güncelleme : 28.06.2022 - 03:21
Cezayir'in Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda güreş kategorisinde Osman Yıldırım, finalde Mısırlı Abdellatif Mohamed'i 5-1 mağlup ederek altın madalyaya uzandı.
Mısırlı ve Cezayirli rakiplerini mağlup ettiler
AA'nın haberine göre, finalde Cezayirli Ishak Ghaiou ile mücadele eden Murat Fırat ise, rakibini 7-6 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Osman Yıldırım ve Murat Fırat'tan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya - Video
Ali Cengiz'den bronz madalya
Öte yandan, grekoromen stil 87 kiloda ise Ali Cengiz, üçüncülük maçında Fransız rakibi Johnny Bur'u 4-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.