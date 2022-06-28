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    Osman Yıldırım ve Murat Fırat'tan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya

    Milli güreşçilerimiz Osman Yıldırım ve Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanarak çifte sevinç yaşattılar.
    • 28.06.2022 - 03:15
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 03:21
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    Osman Yıldırım ve Murat Fırat'tan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya

    Cezayir'in Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda güreş kategorisinde Osman Yıldırım, finalde Mısırlı Abdellatif Mohamed'i 5-1 mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

    Mısırlı ve Cezayirli rakiplerini mağlup ettiler

    AA'nın haberine göre, finalde Cezayirli Ishak Ghaiou ile mücadele eden Murat Fırat ise, rakibini 7-6 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

    Osman Yıldırım ve Murat Fırat'tan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya - Video

    Ali Cengiz'den bronz madalya

    Öte yandan, grekoromen stil 87 kiloda ise Ali Cengiz, üçüncülük maçında Fransız rakibi Johnny Bur'u 4-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

    Osman Yıldırım ve Murat Fırat tan Akdeniz Oyunları nda altın madalya #1

    Osman Yıldırım ve Murat Fırat tan Akdeniz Oyunları nda altın madalya #2


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