Otizmli milli kayakçılardan 10 madalya Otizmli Aliye Zeynep Bingül ve Muhsin Murat Bingül kardeşler, kayakta kazandıkları 10 madalya ile Türkiye'nin gurur kaynağı oldu.

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ensonhaber.com

Bireysel sporlarda özel sporcularımızın uluslararası başarılarına bir yenisi daha eklendi.



Tekirdağ'da yaşayan 2004 doğumlu otizmli ikiz kardeşler Aliye Zeynep Bingül ve Muhsin Murat Bingül, Polonya'da düzenlenen Virtüs Zihinsel Engelliler Dünya ve Avrupa Kayak Şampiyonası'nda 10 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.

Kardeşlerin kayağa olan tutkusu, sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da dikkat çekti. Azimleri ve başarılarıyla örnek olan ikizler, hem bireysel çabalarıyla hem de ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil ederek gurur verici bir performans sergilediler.

Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazdılar

Mart ayında Polonya'da düzenlenen yarışmalarda Aliye Zeynep Bingül dört Avrupa ikinciliği bir Dünya ikinciliği üç Dünya üçüncülüğü olmak üzere toplam sekiz madalyayı Türkiye'ye kazandırarak rekor kırdı.

Kardeşi Muhsin de 2 madalya kazandı

İkiz kardeşlerden Muhsin Murat Bingül ise aynı yarışmada bir Dünya üçüncülüğü bir Avrupa üçüncülüğü kazandı. Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül çocuklarının spor çalışmalarına Tekirdağ'da düzenli olarak devam ettiklerini belirtti. Bingül başarılı ikiz kardeşlerin, her yıl kayak sezonu başlangıcı olan aralık ayı ile Dünya ve Avrupa kayak Şampiyonasının yapıldığı mart ayı arasında dört ay Erzurum Palandöken kayak merkezinde özel antrenörleri ile birlikte kamp yaptıklarını vurguladı.

Dört ay boyunca her gün 5 saat çalıştılar

Çocukların her şeyiyle anneleri Nesrin Bingül tek başına ilgilenirken, başarılı kardeşlerin dört ay boyunca her gün 5 saat aralıksız kayarak şampiyonaya hazırlandıkları belirtildi.