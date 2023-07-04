Özel sporcular Aydın’a başarılarla döndü Geçtiğimiz günlerde Nevşehir’de düzenlenen Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası’nda Aydın’ı temsil eden ve madalyalarla Aydın’a dönen özel sporcular Şükrü Mert ve Ece Volkan, Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan’ı ziyaret etti.

Nevşehir’de düzenlenen 2022-2023 Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Kız - Erkek Türkiye Birinciliği Müsabakalarında 81 ilden yaklaşık bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası’nda Aydın’ı temsil eden özel sporcular Şükrü Mert ve Ece Volkan, başarılarla Aydın’a döndü.

Başarılarının devamını diledi

Büyük heyecana sahne olan şampiyonada ter döken özel sporculardan Şükrü Mert Yıldız Erkek Kategorisinde Türkiye 2.’si, Ece Volkan ise Genç Kızlar Kategorisinde Türkiye 3.’sü oldu. Madalyalarına kavuşan genç sporcuların, Aydın’a döner dönmez ilk durağı ise Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan oldu.

Genç sporcuları makamında ağırlayan Vali Yardımcısı Gödekmerdan ise sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.