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    Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı Dünya Şampiyonu

    Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı Dünya Şampiyonu

    Çekya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 30 madalya alan Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı şampiyon olarak büyük gurur yaşattı.
    • 25.06.2022 - 05:59
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    Çekya'da Down Sendromlular Dünya Atletizm, Masa Tenisi ve Tenis Şampiyonası'nda atletizm branşında müsabakalar sona erdi.

    Takım halinde atletizmde dünya şampiyonluğu

    Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Milli sporcular, 10'u altın, gümüş ve bronzla toplamda 30 madalya elde etti. Bu madalyalarla 254 puan toplayan Türkiye, takım halinde atletizmde dünya şampiyonluğuna ulaştı. İtalya ikinci, Polonya üçüncü, Portekiz dördüncü, Meksika ise beşinci sırada yer aldı.

    Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı Dünya Şampiyonu #1

    Altın madalyalar ve rekorlar geldi

    Milli atlet Emrah Akçakoca da şampiyonada 5 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya alarak bir dünya şampiyonasında en fazla madalya kazanan Türk sporcu oldu. Emrah, madalyaların yanı sıra 100 metrede de kırdığı dünya rekoruyla da tarihe geçti.

    Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, tarihi bir başarı elde ettiklerini belirtti.

    Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı Dünya Şampiyonu #2

    "Sporcularımıza imkan verilince neleri başarabildiklerini tüm dünya gördü"

    "Özel sporcularımız tarih yazıyor, bütün dünya bizleri alkışlıyor. Şampiyonada iki dünya rekorunun yeni sahibi Türk sporcular oldu. Dünya rekorunu kırarak bizlere büyük gurur ve sevinç yaşatan Emirhan Akçakoca ve Dilara Çevik'i tebrik ediyorum. Şampiyonada kazandığımız madalyalar gösteriyor ki tüm özel sporcularımıza imkan verilince neleri başarabildiklerini tüm dünyaya gösterdiler."

    AA'nın haberine göre Birol Aydın, kendilerine büyük destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile emeği geçenlere teşekkür etti.

    Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı Dünya Şampiyonu #3


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