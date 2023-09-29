Para Atıcılık Dünya Şampiyonası sona erdi Peru'da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda sporcularımız bronz madalyayla ülkemize döndü.

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Milli para atıcıların da yarıştığı, Peru'da düzenlenen WSPS Dünya Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Lima'da gerçekleştirilen WSPS Dünya Şampiyonası'nın son gününde 50 metre tüfek yatarak karışık (R6) SH1 disiplininde milli sporculardan Erhan Coşkuner 615.2 puanla 17. sırada, Savaş Üstün ise 614.5 puanla 20. sırada yer aldı.

Bronz madalya kazandık

WSPS Dünya Şampiyonası'nın dünkü takım müsabakalarında 10 metre havalı tabanca erkekler (P1) SH1 takım disiplininde Taha Yasin Küsmüş, Murat Oğuz ve Cevat Karagöl ekibi, bronz madalya kazanmıştı.