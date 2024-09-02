Paralimpik Oyunları'nda Ebrar Keskin 5'inci, Eda Yıldırım 13'üncü oldu

AA & Ensonhaber
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları'nda heyecan sürüyor.
Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında kadınlar gülle atma F20 sınıfında final müsabakası yapıldı.
Ebrar Keskin 13,66 metrelik atışıyla 13 sporcu arasında 5'inci, Eda Yıldırım ise 11,95 metrelik derecesiyle 13'üncü sırada finali tamamladı.
REKOR KIRILDI
Altın madalyayı Büyük Britanya'dan Sabrina Fortune, 15,12 metrelik atışıyla dünya ve paralimpik rekoru kırarak elde etti.
Gümüş madalyayı 14,43'le Fransa'dan Gloria Agblemagnon, bronz madalyayı ise Ekvador'dan Poleth Isamar Mendes Sanchez 14.31'lik atışıyla kazandı.
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