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Paralimpik Oyunları'nda Ebrar Keskin 5'inci, Eda Yıldırım 13'üncü oldu

Paralimpik Oyunları'nda Ebrar Keskin 5'inci, Eda Yıldırım 13'üncü oldu Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında kadınlar gülle atma F20 sınıfında milli sporculardan Ebrar Keskin 5'inci, Eda Yıldırım ise 13'üncü oldu.