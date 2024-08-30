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Paralimpik Oyunları'nda ilk madalyayı alan Meryem Betül Çavdar'dan Jackie Chan paylaşımı

Paralimpik Oyunları'nda ilk madalyayı alan Meryem Betül Çavdar'dan Jackie Chan paylaşımı Para tekvandoda Meryem Betül Çavdar, kadınlar K44 52 kiloda bronz madalya kazanmış ve Türkiye'nin oyunlardaki ilk madalyasını elde etmişti. Milli sporcumuz, daha sonra ise ünlü aktör Jackie Chan ile bir araya gelerek paylaşımda bulundu.