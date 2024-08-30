Paralimpik Oyunları'nda ilk madalyayı alan Meryem Betül Çavdar'dan Jackie Chan paylaşımı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, kadınlar K44 52 kiloda tatamiye çıkmıştı.
Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı olan Meryem Betül, 1 numaralı seribaşı Meksikalı Jessica Garcia Quijano'yla karşılaşmıştı.
İLK MADALYAYI MERYEM ALMIŞTI
Baştan sona üstün olan Meryem Betül, rakibini 6-3 yenerek bronz madalya kazanmıştı.
Milli sporcunun bu başarısı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin ilk madalyası olmuştu.
TÜRK BAYRAĞIYLA KUTLADI
Meryem Betül Çavdar, Tokyo 2020'de de K44 49 kiloda gümüş madalya almıştı.
Kariyerinin ikinci paralimpik madalya sevincini yaşayan milli sporcu, başarısını tatamide Türk bayrağıyla tur atarak kutladı.
JACKIE CHAN PAYLAŞIMI
Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ise milli sporcumuz ünlü aktör Jackie Chan ile bir araya geldi.
Meryem Betül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
Madalyayı Jackie Chan’den almak mı? Yaşandı, bu da yaşandı.
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