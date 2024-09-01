Paralimpik Oyunları'nda tekvando branşında en çok madalyayı Türkiye kazandı Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda tekvando branşında en çok madalya kazanan ülke oldu.

İHA

Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda para tekvando branşına 8 sporcuyla katılan Türkiye; 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalya birden kazandı.

Türkiye bu sonuçla en çok madalya kazanan ülke oldu.

EN ÇOK MADALYA TÜRKİYE'NİN

Türkiye’yi 3 madalya ile Özbekistan ve İran takip ederken, yedi ülke 2, on beş ülke de 1 madalya kazandı.

Büyük Britanya 2 altın madalyayla bu alanda zirvedeki ülke olurken, Türkiye erkeklerde 1 altın, 2 gümüş madalya ile zirvede yer aldı.

MAHMUT TARİHE GEÇTİ

Paris’te Mahmut Bozteke, 63 kiloda altın madalya kazanarak bunu başaran ilk para tekvandocu olarak tarihe geçti.

Erkekler 58 kiloda Ali Can Özcan ve 70 kiloda Fatih Çelik ile kadınlar 57 kiloda Gamze Gürdal gümüş madalyanın sahibi olurken, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar da bronz madalya elde etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)