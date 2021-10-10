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Paralimpik yelken dalında tarihi başarı
Milli sporcusu Miray Ulaş, İtalya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Hansa 303 Kadınlar sınıfında bronz madalya kazandı.
- Haber Merkezi
- 10.10.2021 - 14:44
2021 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası İtalya’da düzenlendi.
Şampiyonada mücadele eden milli sporcu Miray Ulaş, Hansa 303 Kadınlar sınıfında bronz madalya kazandı.
FEDERASYON AÇIKLADI
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, "İtalya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda kadınlar sınıfında milli sporcu Miray Ulaş, dünya üçüncüsü oldu." denildi.