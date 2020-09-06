Paralimpik yüzücü Sevilay Öztürk'ün hedefi altın madalya

Paralimpik milli yüzücü Sevilay Öztürk, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan takım olarak madalyalarla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

2020 yılında koronavirüs sebebiyle ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları, 2021 yılında yapılacak.

Paralimpik milli yüzücü Sevilay Öztürk, Paralimpik Oyunları'ndan takım olarak madalyalarla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.



Sevilay, yaptığı açıklamada, Ankara'da verimli bir kamp süreci geçirdiklerini belirtti.

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"HOCALARIMIZLA İRTİBATIMIZI HİÇ KOPARMADIK"

Hem okulu hem sporu birlikte sürdürdüğünü anlatan Sevilay, "Lise son sınıf öğrencisiyim. 3 yıldır milli takıma hizmet ediyorum.

Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarımıza 4 ay kadar evden devam ettik. O süreçte federasyonumuz ve hocalarımızla on-line görüştük. İrtibatımızı hiç koparmadık.

Antrenörlerimiz vasıtasıyla formda kalmak adına sürekli egzersiz yaptık. Yarın yarışacakmışız gibi kendimizi hazır hissediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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"TAKIM OLARAK BİRİNCİ OLUP BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRACAĞIZ"

Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyası bulunan 17 yaşındaki Sevilay, artık Tokyo olimpiyatlarına odaklandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiğimiz çalışmalarımıza tekrar başladık.

3 aydır çalışmalarımıza havuzda devam ediyoruz. İnşallah bu kamplarımız devam edecek.

Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan madalyalar ile dönmek istiyoruz. Takım olarak birinci olup, bayrağımızı dalgalandıracağız. Buna inanıyorum."

Azmin ve başarının sembolü: Deniz kızı Sevilay Öztürk/ HABERİ İÇİN TIKLAYIN