Paris 2024'te Sümeyye Boyacı 4'üncü, Sevilay Öztürk 7'nci oldu

AA & Ensonhaber
2024 Paralimpik Oyunları'nda 7. gün geride kaldı.
Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında kadınlar 50 metre sırtüstü S5 sınıfının final müsabakası yapıldı.
Toplam 8 sporcunun yer aldığı finalde Sümeyye Boyacı, 43.30'luk derecesiyle paralimpik oyunlar 4'üncülüğü elde etti. Sevilay Öztürk ise 44.19'luk zamanıyla finali 7'nci sırada bitirdi.
MADALYALAR ÇİN'E GİTTİ
Madalyaları ise Çinli sporcular aldı. Lu Dong 37.51'le altın madalya, Shenggao He 39.93'le gümüş madalya, Yi Liu ise 42.37'yle bronz madalya kazandı.
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