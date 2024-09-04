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Paris 2024'te Sümeyye Boyacı 4'üncü, Sevilay Öztürk 7'nci oldu

Paris 2024'te Sümeyye Boyacı 4'üncü, Sevilay Öztürk 7'nci oldu Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 sınıfında milli sporcularda Sümeyye Boyacı 4'üncü, Sevilay Öztürk ise 7'nci oldu.