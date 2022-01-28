Pekin Kış Olimpiyatları 2022 ne zaman, hangi kanalda?

Pekin Kış Olimpiyatları 2022 ne zaman, hangi kanalda?

Sporla ilgilenenlerin yakından takip etti Pekin Kış Olimpiyatları için geri sayım başladı. Peki 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? İşte bilgiler...

Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından birisi olan 2022 Kış Olimpiyat Oyunları Şubat ayında Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleştirilecek.

Kış sporcularının mücadele edeceği olimpiyatlarda 15 dalda yaklaşık 3 bin sporcu mücadele verecek. Türkiye'yi ise 7 sporcu temsil edecek.

Kayak, buz pateni ve buz hokeyi gibi soğuk hava sporları için ter dökülecek.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın tarih bilgisi ise spor severler tarafından sorgulanıyor.

Peki, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman? Pekin Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanacak? İşte tarih ve kanal bilgisi...

2022 PEKİN KIŞ OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

Çin'in başkenti Pekin'de 4 Şubat 2022 tarihinde başlayacak olan Beijing Kış Olimpiyat Oyunları'nın dünya barışı için bir araca, sporseverler için de görsel bir şölene dönüşecek.

Olimpiyat 20 Şubat'ta sona erecek.

Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek. Kayakta 6, buz pateninde ise 1 Türk sporcu, Çin'de yarışacak.

PEKİN KIŞ OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kış olimpiyatları müsabakaları TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve Eurosport ekranlarından yayınlanacak.