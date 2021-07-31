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    Polonya kendine ait olimpiyat rekorunu geliştirdi

    Tokyo 2020 atletizmde 4x400 metre karışık bayrak yarışını Polonya, kendilerine ait olan olimpiyat rekorunu kırarak kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2021 - 16:57
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    Polonya kendine ait olimpiyat rekorunu geliştirdi

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde atletizmde 4x400 metre karışık bayrak yarışında Polonya, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyayı elde etti.

    Olimpiyat Stadı'nda koşulan finalde Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Swiety-Ersetic ve Kajetan Duszynski'den oluşan Polonya, 3.09.87'lik dereceyle kendilerine ait olimpiyat rekorunu kırdı ve altın madalya kazandı.

    İKİ GÜNDE İKİ OLİMPİYAT REKORU

    Önceki rekoru Polonyalı atletler dün 3.10.44'lük dereceyle ele geçirmişti. Polonya böylece iki günde iki olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzandı.

    Gümüş madalyayı Dominik Cumhuriyeti, bronz madalyayı ise ABD kazandı.

    Polonya kendine ait olimpiyat rekorunu geliştirdi #1

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