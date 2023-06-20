Primoz Roglic, Fransa Bisiklet Turu'nda yarışmayacak Son İtalya Bisiklet Turu kazananı Primoz Roglic, Fransa Bisiklet Turu'na katılmayacağını duyurdu.

AA

Jumbo-Visma takımının Sloven sporcusu Primoz Roglic, bu yıl Fransa Bisiklet Turu'na katılmayacağını açıkladı.

Geçen ay düzenlenen İtalya Bisiklet Turu'nu kazanan Roglic, Slovenya devlet televizyonu RTV Slo'ya yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Fransa Turu'na katılmayacağım. Bir sonraki yarışım büyük olasılıkla İspanya Turu olacak.

Fransa Açık'ta 2. olmuştu

Yol bisikletinin üç büyük yarışından biri olan Fransa Turu'ndaki en iyi derecesi 2'nciliğe 2020'de ulaşan 33 yaşındaki Roglic, İspanya Turu'nu ise 2019, 2020 ve 2021'de kazanmıştı.

Fransa Bisiklet Turu bu yıl 1-23 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.