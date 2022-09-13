PUBG MOBILE kadınlar turnuvasında Türk takımı şampiyon oldu

PUBG MOBILE European Wonder League kadınlar turnuvasında Türk temsilci Rise of Queens takımı, toplamda beş galibiyet ile büyük bir başarıya imza atıp, turnuva şampiyonu oldu.

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE’ın Avrupa ekibi tarafından 4 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenen PUBG MOBILE European Wonder League kadınlar turnuvasında Türk takımları rüzgarı esti.

Temsilcimiz Rise of Queens, büyük bir başarı yakalayarak turnuvanın şampiyonu oldu. 33 tanesi Türkiye’den olmak üzere toplamda 97 takımın kaydolduğu PMEWL turnuvasında finalist 16 takımdan altı tanesini Türk, yedi tanesini CIS bölgesi ve üç tanesini de Avrupa bölgesi takımları oluşturdu.

Türk takımlarından büyük başarı

Şampiyonluk kupasını kaldıran Rise of Queens takımı, toplamda beş galibiyet alarak 192 puan ile harika bir performansa imza attı. Büyük finallerde şampiyonu bir diğer temsilcimiz olan Galatasaray Espor takip etti ve turnuvayı 2. olarak tamamlamayı başardı.

Avrupa'da düzenlenen ilk resmi PUBG MOBILE kadın turnuvasında ilk 5 takım içerisinde üç Türk takımının yer alması dikkat çeken bir başarı olarak öne çıktı.

Turnuvada yer alan Türk takımları ve genel sıralama şu şekilde;

Rise of Queens

Galatasaray Esports

Denizbank Wildcats

Beşiktaş Espor

Surreal Esports

Ozorox Esports