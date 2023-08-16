Rachid Ghezzal'a kötü haber! Ailesi trafik kazası geçirdi Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Rachid Ghezzal'ın üzerindeki kara bulutlar bir türlü dağılmıyor. Cezayirli oyuncunun kayınvalidesi ve oğlunun trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'in ailesinin Fransa'da trafik kazası geçirdiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ghezzal'ın kayınvalidesi ve oğlunun Fransa'da trafik kazası geçirdiği ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Ghezzal'ın kazanın ardından Fransa'ya gittiği aktarıldı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması: