AA
İngiltere'de yapılan buz hokeyi maçında korkunç bir ölüm gerçekleşti...
Nottingham Panthers ile Sheffield Steelers arasında oynanan Challenge Kupası maçının 35. dakikasında rakibinin müdahalesinin ardından yerde kalan 29 yaşındaki ABD'li oyuncuya ilk müdahale, saha kenarlarındaki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Johnson, müdahaleye rağmen boynuna aldığı paten darbesi nedeniyle vefat etti.
Başsağlığı dilendi
Yaşananları "çılgın kaza" olarak niteleyen ve büyük üzüntü duyduklarını duyuran Nottingham Panthers Kulübü, oyuncunun ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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