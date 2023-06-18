Ramil Guliyev, Avusturya'da üçüncü oldu Milli atlet Ramil Guliyev, Horst Mandl Memorial Graz 2023 yarışmasında erkekler 200 metrede üçüncü oldu.

AA

2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metre final yarışında 20,09'luk derecesiyle 1. olarak Türkiye'ye bu alanda ilk altın madalyayı getiren isim olan ve tarihe geçen Ramil Guliyev bir başarı daha elde etti.

Milli atlet, Horst Mandl Memorial Graz 2023 yarışmasında erkekler 200 metrede üçüncü oldu.

Bu sezonki en iyi derecesini yaptı

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenen yarışmada mücadele eden milli sporcu, 20.86 ile üçüncü sırada yer alırken, bu sezonki en iyi derecesini yaptı.

Erkekler 200 metrede Nijerya'dan Seye Ogunlewe, 20.63'lük derecesiyle birinciliği elde etti.