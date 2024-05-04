Ramil Guliyev ile Salih Teksöz'den Dubai'de bronz madalya! Milli atletler Ramil Guliyev ile Salih Teksöz, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen turnuvada bronz madalya kazandı.

AA

Milli sporculardan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen turnuvada iki bronz madalya...

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ramil Guliyev, sakalıktan sonra sezonun ilk yarışını Dubai'de koştu. 200 metrede piste çıkan milli atlet, 20.77'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Milli sporculardan Salih Teksöz de 800 metre yarışındaki 1.48.09'luk derecesiyle bronz madalya elde etti.

"2024 Paris kotasını alacağımıza inanıyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ramil Guliyev, şu ifadeleri kullandı:

Sakatlıktan sonra sezonun ilk yarışı iyi geçti diyebilirim. Kota için yeni sistem var. Paris kotası için bundan sonra yapılacak yarışlarda puanlar toplayacağız. Bu yarıştan sonra 5 yarış daha var. İnşallah toplayacağımız puanlarla 2024 Paris kotasını alacağımıza inanıyorum.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da milli atletleri başarılarından dolayı tebrik etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)