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    Ramil Guliyev pizzacı açtı

    Avrupa ve dünya şampiyonu atlet Ramil Ruliyev, önlüğünü giydi pizza hamurunun başına geçti.
    • DHA
    • 28.09.2021 - 11:01
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 11:18
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    Ramil Guliyev pizzacı açtı

    Fenerbahçe'nin Avrupa ve dünya şampiyonu milli atleti Ramil Guliyev, aşçılığa soyundu.

    Ankara’da pizza dükkanı açan 31 yaşındaki milli atlet, mutfağa girerek pizza yaptı.

    "GÜZEL YAPILMIŞ PİZZAYI ÇOK SEVERİM"

    Milli atlet, formda kalabilmek için sürekli diyet yaptıklarının altını çizerek, "Spor hayatımda yemekler hep aynı, diyet yapıyoruz. Pizza gibi yemekleri yemeye fırsat olmuyor. Ama güzel yapılmış bir pizzayı ben çok severim. O yüzden de bir karar verip pizza dükkanı açtım.” diye konuştu.

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