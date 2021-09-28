Ramil Guliyev pizzacı açtı

Avrupa ve dünya şampiyonu atlet Ramil Ruliyev, önlüğünü giydi pizza hamurunun başına geçti.

Fenerbahçe'nin Avrupa ve dünya şampiyonu milli atleti Ramil Guliyev, aşçılığa soyundu.

Ankara’da pizza dükkanı açan 31 yaşındaki milli atlet, mutfağa girerek pizza yaptı.

"GÜZEL YAPILMIŞ PİZZAYI ÇOK SEVERİM"

Milli atlet, formda kalabilmek için sürekli diyet yaptıklarının altını çizerek, "Spor hayatımda yemekler hep aynı, diyet yapıyoruz. Pizza gibi yemekleri yemeye fırsat olmuyor. Ama güzel yapılmış bir pizzayı ben çok severim. O yüzden de bir karar verip pizza dükkanı açtım.” diye konuştu.