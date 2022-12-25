Rekortmen ikizlerin hedefi milli takım 

Trabzon'da tek yumurta ikizi Kırhan ve Kadirhan Yılmaz, yüzmedeki başarılarıyla dikkat çekiyor.

Trabzon'un Yomra ilçesinde faaliyet gösteren Yeşilova Spor Kulübü yüzme takımı sporcularından tek yumurta ikizi olan 13 yaşındaki Kırhan ve Kadirhan Yılmaz, çocuk yaşta başladıkları yüzme sporunda başarıdan başarıya koşuyor.

Geçmişte katıldıkları birçok şampiyonada dereceleri bulunan ikizlerinden Kırhan Yılmaz, 2-4 Aralık tarihlerinde düzenlenen ‘Kısa Kulvar Türkiye Şampiyonası’nda ‘50 metre serbest’, ‘100 metre karışık’ ve ‘50 metre kelebek’ stilde Türkiye şampiyonu olurken ‘100 metre kelebek’ stilde 57, 80 dereceyle Türkiye rekoru kırdı.

Kadirhan Yılmaz da ikiziyle birlikte katıldığı şampiyonada ‘100 metre serbest’ stilde Türkiye ikincisi, ’50 metre serbest’ stilde de Türkiye 4’üncüsü oldu. Başarılarına yenilerini ekleme gayretiyle çalışan ikizler, 15 yaşlarına ulaştıklarında milli takım formasıyla kulaç atmayı hedefliyor.

"Hedefimiz milli takım"

Yüzmeyle 4 yaşında tanıştıklarını söyleyen tek yumurta ikizlerinden Kadirhan Yılmaz, “Son şampiyonada branşlarda karışık, serbest ve 100 metre sırt üstü yüzdüm. 100 metre serbestte Türkiye 2’ncisi, 50 metre serbest stilde de Türkiye 4’üncüsü oldum. Kendi adıma bekleneni çok veremedim ama daha çok çalışacağım. İkizimle hiç ayrılmadık. Aynı okula gittik aynı odada uyuduk, aynı sıralarda oturduk, aynı kulvarda bile yüzdük. Şimdiki hedefimiz milli takım. İnşallah orada da beraber olacağız.” diye konuştu.

"Rekabet ediyoruz"

İkiz kardeş olmanın kendileri için avantaj olduğunu DHA'ya söyleyen Kırhan Yılmaz da, “Kardeşim de güzel sonuçlar elde etti. Hatta 3x100 serbest bayrak yarışını onun sayesinde kazandık. O olmasaydı biz büyük ihtimalle bayrak yarışında birinci olamayacaktık. İkiz olmamızın avantajı çok yüksek. Birimizin morali bozulunca diğerinin moralini yükselebiliyoruz ve yarışlar güzel geçebiliyor. Birbirimizle rekabet ediyoruz. Hatta bayrak yarışında beni geçiyordu. 100 serbestte beni geçmeyi planlıyordu ama bir gün geçecek, biliyorum. Birimiz kötü yüzdüğünde diğerimiz iyi yüzdüğünde hemen motive oluyoruz. Birimiz iyi yüzünce ben de yüzeceğim diyorsun. Ortak hayalimiz beraber iyi dereceler çıkartıp beraber milli takıma gitmek. Ülkemizin bayrağını birlikte dalgalandırmak. Ülkemizi birlikte temsil etmek istiyoruz.” dedi.

















