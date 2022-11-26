Rıza Kayaalp, 2022'yi zirvede bitirdi

Türk güreşinin önemli isimlerinden olan Rıza Kayaalp, 2022 yılını dünya sıralamasında zirvede tamamladı.

Türk sporunun en önemli isimlerinden Rıza Kayaalp, bu yıl hem Avrupa hem de dünya şampiyonu olarak çifte mutluluk yaşadı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 28 Mart-3 Nisan tarihlerinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Rus asıllı İtalyan Danila Sotnikov'u yenen Rıza Kayaalp, kariyerindeki 11. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Rekora ortak olmasına sadece bir şampiyonluk kaldı

En fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk sporcu unvanının sahibi olan Rıza, böylece kendisine ait rekoru geliştirdi. Rıza'nın, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak olmasına sadece bir şampiyonluk kaldı.

5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi unvanını aldı

Milli güreşçi, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 10-18 Eylül'de yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda da kürsünün zirvesine çıktı.

İranlı Amin Mirzazadeh ile yaptığı final müsabakasından galibiyetle ayrılan Rıza, 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti.

2022 dünya sıralamasında zirvede

Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Birliğinin 2022 dünya sıralamasında grekoromen stil 130 kiloda zirvede yer aldı.