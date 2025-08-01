Rıza Kayaalp: En iyi güreşçileri minderlere sürmeyi istiyoruz

Keçiören Belediyesi Spor Kulübü ve Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından bu yıl 2.'si düzenlenecek olan Taha Akgül Karakucak Güreşleri Lansmanı, akşam yemeğinde gerçekleştirildi.

Organizasyona, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, İşitme Engelliler Federasyon Başkanı Dursun Gözel, Keçiören Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Abdullah Çakmar, Rıza Kayaalp, Feyzullah Aktürk ile eski başpehlivan Şaban Yılmaz ve diğer sporcular katıldı.

"ÖNÜNÜ AÇACAKTIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Programda konuşan Keçiören Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Abdullah Çakmar, şu şekilde konuştu:

2.'sini düzenleyeceğimiz Taha Akgül Karakucak güreşleri 2-3 Ağustos tarihleri arasında Bağlum Stadı'nda yapılacaktır. Karakucak güreşleri; 2028, 2032, 2036 hatta 2040 güreşlerinin inşallah önünü açacaktır diye düşünüyorum.

"EN İYİ GÜREŞÇİLERİ MİNDERLERE SÜRMEYİ İSTİYORUZ"

Geçen yılki gibi yoğun katılımın olmasını temenni eden Rıza Kayaalp ise, şu ifadeleri kullandı:

Buradaki kardeşlerimiz her sene bu turnuvaya katılarak hem kendilerini geliştirecekler hem de milli takımlara girmeye çalışacaklar. İnşallah bu güreşler, serbest güreşin büyük bir altyapısı olur. Son zamanlarda altyapısal bir sıkıntımız var. İnşallah 3-4 sene içerisinde bunu toparlayıp en iyi güreşçileri minderlere sürmeyi istiyoruz.

"BU SPORA DEĞER VEREN BİR MİLLETEN ADIYIZ"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ise, şu açıklamada bulundu: