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    Rıza Kayaalp, Lopez Nunez'e mağlup oldu

    Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, erkekler grekoromen stil 130 kilo yarı final mücadelesinde Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0 yenilerek altın madalya şansını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2021 - 12:48
    • Güncelleme : 01.08.2021 - 13:04
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    Rıza Kayaalp, Lopez Nunez'e mağlup oldu

    Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, erkekler grekoromen stil 130 kilo yarı final mücadelesinde Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0 mağlup olarak finale çıkamadı.

    2-0 KAYBETTİ

    Makuhari Messe'de grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkan Rıza Kayaalp, rakibinin savunması karşısında zorlandı. İlk devreyi 1-0 geride geçen milli güreşçi, ikinci devrede de bir sayı verdi ve karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

    Final şansını yitiren Rıza Kayaalp yarın bronz madalya mücadelesi yapacak.

    Rıza Kayaalp, Lopez Nunez e mağlup oldu #1

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