Rıza Kayaalp, Lopez Nunez'e mağlup oldu

Rıza Kayaalp, Lopez Nunez'e mağlup oldu

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Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, erkekler grekoromen stil 130 kilo yarı final mücadelesinde Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0 yenilerek altın madalya şansını kaybetti.

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, erkekler grekoromen stil 130 kilo yarı final mücadelesinde Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0 mağlup olarak finale çıkamadı.

2-0 KAYBETTİ

Makuhari Messe'de grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkan Rıza Kayaalp, rakibinin savunması karşısında zorlandı. İlk devreyi 1-0 geride geçen milli güreşçi, ikinci devrede de bir sayı verdi ve karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Final şansını yitiren Rıza Kayaalp yarın bronz madalya mücadelesi yapacak.



