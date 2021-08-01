- Haberler
- Diğer spor haberleri Haberleri
- Rıza Kayaalp, Lopez Nunez'e mağlup oldu
Rıza Kayaalp, Lopez Nunez'e mağlup oldu
Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, erkekler grekoromen stil 130 kilo yarı final mücadelesinde Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0 yenilerek altın madalya şansını kaybetti.
- Haber Merkezi
- 01.08.2021 - 12:48
- Güncelleme : 01.08.2021 - 13:04
Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, erkekler grekoromen stil 130 kilo yarı final mücadelesinde Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0 mağlup olarak finale çıkamadı.
2-0 KAYBETTİ
Makuhari Messe'de grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkan Rıza Kayaalp, rakibinin savunması karşısında zorlandı. İlk devreyi 1-0 geride geçen milli güreşçi, ikinci devrede de bir sayı verdi ve karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Final şansını yitiren Rıza Kayaalp yarın bronz madalya mücadelesi yapacak.