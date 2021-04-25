10. Avrupa şampiyonluğunu kazanan Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Olimpiyatlar madalyası istediğini belirtti.

Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi milli güreşçi Rıza Kayaalp, şampiyonanın 6. gününde grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi Kajaia ile karşılaşmıştı.

Günün son müsabakasında Gürcü rakibini 3-1 mağlup eden Rıza Kayaalp, kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğunu elde etmişti.

Avrupa şampiyonluğunun ardından Kayaalp, TRT Spor’a röportaj verdi.

Rıza Kayaalp, 10. Avrupa şampiyonluğunu kazandı İZLE



"YORULDUĞUMU HİSSETİĞİM AN DAHİL MAÇI BIRAKASIM GELMİYOR"

Kayaalp açıklamalarında, “Rakibimle daha önce de karşılaşmıştım. Sonuna kadar mücadelemi verdim. Kendimi motive ettim. Müsabaka esnasında yorulduğumu hissetiğim an dahil maçı bırakasım gelmiyor.

"BU SENE ÇOK İYİ ÇALIŞTIM"

Her tekniği içerisinde ve birçok spor dalını içerisinde barındırıyor güreş. İnanılmaz zor bir spor. En ufak bir rahatsızlık maç kaybetmene sebep olabilir. Başarılar sadece minderde değil, farklı alanlarda kendini geliştirerek oluyor. Bu sene çok iyi çalıştım.

Rıza Kayaalp: Olimpiyat madalyasını da istiyorum İZLE



"OLİMPİYAT MADALYASI KAZANARAK DEVLETİMİZE SON GÖREVİMİ YAPMAK İSTİYORUM"

Olimpiyat sürecinde her şeyimi güreşe vereceğim, bu kadar başarının yanına olimpiyat madalyası almak istiyorum. Olimpiyat oyunları için son şansım en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum.

Başarılarımın yanına bu madalyayı eklemek istiyorum. Olimpiyat madalyası kazanarak devletimize son görevimi yapmak istiyorum." ifadelerinde bulundu.

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