Rıza Kayaalp, tarihe geçmek istiyor

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Sırbistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyor.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Sırbistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak rekorlarına bir yenisini daha eklemeye çalışacak.

Kariyerinde 11 kezle en fazla Avrupa şampiyonluğu yaşanan milli güreşçi olan Rıza, 5. kez dünya şampiyonu olması durumunda bir kez daha Türk güreş tarihine adını yazdıracak.

Rıza, büyüklerde en fazla dünya şampiyonluğu elde eden Türk güreşçi unvanını, serbest stilde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Hüseyin Akbaş ile paylaşıyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 2019'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 32 yaşındaki güreşçi, böylece grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olmuştu.





"Hedefim 5. kez dünya şampiyonu olmak"

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 10-18 Eylül'de düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası öncesi AA Spor Sohbetleri'nin konuğu oldu.

Zorlu bir şampiyonanın kendilerini beklediğini belirten Rıza,"Uzun zamandır hazırlıklarımız devam ediyor. Nisan ayının başında Avrupa Şampiyonası vardı, orada 11. Avrupa şampiyonluğunu elde etmiştim. Ondan sonra Dünya Şampiyonası hazırlık süreci başladı. En son 22 Haziran'da Roma'da ranking turnuvasında güreştim. Güzel maçlar yaparak birinci oldum, Dünya Şampiyonası'na hazır olduğumu gösterdim.

Son kamp için 21 Ağustos'ta Bolu Aladağ'da olacağız. Tabii ki her zaman söylediğim gibi burada ülkeme başarı kazandırmak istiyorum. Hedefim 5. kez dünya şampiyonu olmak. Dünya şampiyonalarında toplam 8 madalyam var. Madalya sayımı 9 yapmak, altın madalyamı da 5'e çıkarmak istiyorum. Kendimi son zamanlarda güçlü, kuvvetli hissediyorum. Eksik olan kilomu da aldım. 122-123 kiloda değil, 130 kiloda güreşeceğim. Bunu kas olarak aldığımı düşünüyorum. Artık rakipler benle uğraşsın istiyorum. Hedefim eksik kiloyu tamamlayıp bunu avantaja çevirmek, hızlanmak, güçlenmekti. Bunları başardığıma inanıyorum. Son kampta da üstüne koyarak iyi bir şekilde Dünya Şampiyonası'na gitmek istiyorum." ifadelerini kullandı.