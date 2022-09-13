Rıza Kayaalp'in Dünya Şampiyonası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rıza Kayaalp'in Dünya Şampiyonası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası’nda final maçına çıkıyor.Karşılaşmanın detayları merak ediliyor..

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda adını finale yazdırmayı başardı.

Rıza Kayaalp grekoromen stil 130 kiloda Ukraynalı rakibi Oleksandr Chernetskyy’ı 5-1 mağlup ederek çeyrek finalde Alin Alexuc'u ile karşı karşıya geldi.Güreşçimiz rakibini 8-0 yenmeyi başardı.

Rıza Kayaalp daha sonra yarı finalde Özbek güreşçi Muminjon Abdullaev ile karşılaştı ve karşılaşmayı 5-3 kazanarak ismini finale yazdırdı.

Rıza Kayaalp final maçını kazandığı taktirde adını tarihe yazdıracak.Milli güreşçi 5. kez şampiyonluk yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçecek.

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp finalde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşılaşacak.Bu mücadelenin detayları merak konusu oldu.İşte müsabakanın başlayacağı saat ve yayınlanacağı kanal..

Final maçı ne zaman?

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, bugün finalde İranlı Amin Mirzazadeh ile altın madalya için mücadele edecek. Final maçı saat 17:45'te başlayacak.Rıza Kayaalp'in mücadele edeceği maç TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.